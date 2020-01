À la Une de votre édition : les témoignages des sinistrés des incendies en Australie, les questions autour de la mort suspecte d'un livreur en scooter, la polémique sur l'obtention d'un arrêt-maladie en un clic sur Internet, les dernières inventions françaises au Salon de l'électronique à Las Vegas et la découverte du chocolat de Tahiti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.