Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les questions autour du protocole sanitaire au sommet de l’Etat, le déploiement d’un nouveau test ultrarapide dans quelques jours en Île-de-France, notre enquête sur l’insécurité liée au trafic de drogue à Toulouse, et à la rencontre des jeunes qui ont du mal à trouver un stage ou un apprentissage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.