À la Une de votre édition : la France annonce des mesures pour isoler les personnes en provenance des régions italiennes touchées par le coronavirus, le renversement d'une dizaine de personnes par une voiture en Allemagne, les raisons pour lesquelles il faut négocier l'assurance lors de la souscription à un prêt immobilier, le recrutement d'astronautes par la NASA et l'Agence spatiale européenne, ainsi que notre reportage sur des plantes envahissantes dans les Calanques près de Marseille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.