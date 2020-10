Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le sursis de six grandes villes face à la progression de l'épidémie de Covid-19, l'alerte de Météo France à l'approche de la tempête Alex, la lutte contre l'endoctrinement religieux et le communautarisme dans le monde du sport, les achats dans les supermarchés accompagnés par des robots, puis un reportage à la découverte de la rivière Verzasca en Suisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.