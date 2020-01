À la Une de votre édition : la future création de 400 emplois par Toyota pour la production de sa nouvelle voiture hybride dans le Nord, le risque de paralysie de nos ports à cause de la grève des dockers CGT, les avances de crédit d’impôt versées par le fisc, la recherche de policiers municipaux faite par nos villes, ainsi qu'un reportage en Floride aux États-Unis avec les chasseurs de pythons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.