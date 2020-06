Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'assouplissement des restrictions sanitaires réclamé par les restaurateurs, parents, patrons de PME et médecins, l'annulation sans préavis de trains par la SNCF invoquant la baisse de la demande, notre enquête sur le démantèlement d'un vaste réseau de décharges sauvages des BTP dans les Alpes-Maritimes et le Var, ainsi qu'un reportage sur la réserve naturelle du Plan de Tuéda dans le massif de la Vanoise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.