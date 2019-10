À la Une de votre édition : les dégâts de tornades dans la ville d'Arles et de Cavaillon, le dramatique accident de manège à Firminy dans la Loire, la spectaculaire évasion de plusieurs détenus lors d'un transfert en fourgon à Marseille, la prise en charge des adolescents obèse dans un internat en Lozère et le bénévolat au service des petits clubs de sport. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.