À la Une de votre édition : l'hommage au maire de Signes mort lundi 5 août dans l'exercice de ses fonctions, le nouveau rapport des experts de l'ONU sur le climat, la mort du réalisateur Jean-Pierre Mocky, notre enquête sur le business du tourisme humanitaire, et un reportage sur un étrange village de vacances à Beg-Meil en Bretagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.