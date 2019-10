À la Une de votre édition : l'annonce par Michelin de la fermeture de l'une de ses usines en Vendée, l'origine de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen toujours inconnue, l'arrêt des travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, les restaurants italiens bientôt dotés d'un label d'authenticité et les images époustouflantes de la fonte des glaciers des Alpes vues depuis le dos d'un aigle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.