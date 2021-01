Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition ce jeudi 31 décembre 2020 : l'accélération par le gouvernement de la vaccination contre le coronavirus, les vœux d'Emmanuel Macron pour 2021, le réveillon de Nouvel An des Français et d'un couple de militaires en mission au Mali, et les secrets de ceux qui savent comment trouver les truffes.