Sécheresse : les hôteliers des Pyrénées-Orientales prennent des mesures radicales

La catastrophe est sans précédent dans les Pyrénées-Orientales. La sécheresse qui dure depuis deux ans est telle que les hôteliers sont obligés aujourd'hui de prendre des mesures radicales pour mettre à contribution les vacanciers. L'une d'entre elle pourrait faire sourire si la situation n'était pas si grave : tous les bouchons des baignoires sont retirés pour éviter les bains. "On espère qu'on ne sera pas dans une situation de sécheresse éternellement. Mais effectivement, sur cette phase plus compliquée, on a enlevé les bouchons", explique Nicolas Cloerec, de l'hôtel Le Galion à Canet-en-Roussillon, dans le reportage du 20H de TF1. Cela permettrait une économie d'au moins 600 litres par semaine pour un hôtel de 30 chambres.