Les touristes étrangers de retour ?

Ils se sont tous faits beau pour cette journée spéciale. Personnages de Disney comme visiteurs, ils sont heureux de se revoir enfin, après des mois de fermeture. Paris retrouve ses touristes, qui pour la première fois depuis l'été dernier, peuvent enfin remonter à bord de ses bus. Lorena habite en Espagne, son frère José en Colombie. Ensemble, ils passent trois jours dans la capitale. "Comme beaucoup de monde, dès que ça s'est ouvert, maintenant que c'est possible de visiter, on s'est dit "on va à Paris, on en profite". On avait toujours eu envie de découvrir cette ville", nous confie-t-elle. Christina et sa maman arrivent de Turin, en Italie. Leur voyage prévu l'année dernière avait été annulé à cause du Covid. "Enfin, nous sommes ici. On a attendu ce voyage depuis un an. Et là, c'est le premier d'une nouvelle vie de vacances", s'exprime la jeune femme. 70% des passagers sont étrangers. Cet été, la compagnie s'attend à accueillir majoritairement des Européens qui peuvent entrer en France, munis d'un pass sanitaire. Depuis hier, les touristes américains sont eux aussi autorisés à revenir. De quoi réjouir le patron de l'office du tourisme de Paris.