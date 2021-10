Les touristes étrangers de retour à Paris

Cela faisait longtemps que les guides touristiques n'avaient pas parlé de langues étrangères. Si le retour des visiteurs reste encore timide, ils sont bel et bien présents dans la capitale, notamment sur les bateaux parisiens. Stefano et sa petite amie viennent du Honduras en Amérique centrale après de longs mois d'attente. “On est restés longtemps coincés dans notre pays. Être enfin ici est un vrai bol d'air, c'est nouveau. C'est la ville de l'amour et on est venu en profiter”. Les principaux sites parisiens comme le Sacré-cœur retrouvent également de l'affluence. Côté hôtellerie, les taux de réservation pour le mois de septembre dépassent les 50%. Un chiffre encore loin de ceux de 2019, mais dans le quartier de Montmartre, cet hôtelier se réjouit déjà de la reprise d'activité : “Le marché européen est revenu quasiment à la normale”. Au sommet de la butte Montmartre, l'activité est intense dès le matin. Les portraitistes sont de retour, les restaurateurs sur la place du Tertre accueillent les nouveaux arrivants. Même si le trafic aérien à destination de Paris a perdu 60% par rapport à 2019, près de 350 000 personnes sont arrivées par avion pour visiter la capitale au mois de septembre. Les touristes asiatiques et sud-américains sont les grands absents. En revanche, les plus présents sont les voyageurs en provenance d'Amérique du Nord. “On n’a eu aucun problème pour voyager. Nous avons envoyé notre pass sanitaire en ligne avant de prendre un vol et c'est tout. C’était facile”. Ces signaux sont certes encourageants pour la capitale. Mais le chemin reste encore long pour retrouver le niveau de fréquentation d'avant la crise du Covid.