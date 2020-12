Les touristes sont de retour en Guadeloupe !

Avec une température de 28°C toute la journée, à l'air libre et dans l'eau, ainsi que l'absence de couvre-feu, on comprend tout de suite pourquoi 40 000 touristes ont fait le déplacement en Guadeloupe pour les vacances de Noël. Les liaisons par avion ont plus que doublé. Les hôtels sont donc logiquement pleins à craquer. Par exemple, le Club Med affiche complet alors qu'il était resté portes closes presque toute l'année à cause du Covid-19. Après près de huit mois de fermeture, les hôteliers ont une vraie envie de réinvestir leur lieu de travail et d'accueillir les clients en toute sécurité. Une sécurité qui commence dès le petit déjeuner. Le nombre de personnes autour d'une table ne doit pas dépasser les six convives. Pour éviter les embouteillages, les restaurants sont ouverts de 7h à minuit. Au buffet, les clients ont interdiction de se servir eux-mêmes, y compris pour prendre du pain. De cette manière, les hôtels peuvent se permettre de rouvrir, et accueillir des clients avec un protocole strict, et ainsi sauver la saison touristique. Pour l'instant, le Covid-19 circule moins en Guadeloupe que dans d'autres régions du pays. C'est la raison pour laquelle les autorités locales imposent aux voyageurs de fournir un test dépistage négatif avant d'arriver. Pour les touristes qui souhaitent rester longtemps, ils sont invités à passer d'autres tests PCR au bout de sept jours sur l'île. Mais c'est au bon vouloir de chacun.