Les trafiquants délogés : la victoire des habitants

Jocelyne, 80 ans, habitante de la cité des Campanules à Marseille, peut désormais sortir et rentrer sereinement chez elle. Contrôle des véhicules et patrouilles... Au total, huit vigiles sécurisent les bâtiments des personnes qui habitent cette cité des Bouches-du-Rhône. Pour satisfaire la demande des occupants, le bailleur qui gère les 420 logements de cet immeuble a mis en place un dispositif de sécurité exceptionnel et inédit. "C'est un coût important que nous prenons à notre charge. Il y a quatre jours encore dans un hall de l'immeuble, les locataires se relayaient nuit et jour pour faire fuir les dealers qui s'y étaient installés. Ce week-end-là, les habitants sont descendus jusque dans la rue pour manifester leur colère. Malgré le retour du calme, ils sont quand même nombreux à être sceptiques. Et la plupart témoignent toujours anonymement par peur de représailles. Selon Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police des Bouches-du-Rhône, le problème, c'est l'ampleur du trafic de stupéfiants à Marseille. Ce qui rend la situation difficile à maîtriser. Dans la cité des Campanules, le bailleur a promis de maintenir les dispositifs de sécurité aussi longtemps que nécessaire et de réparer les barrières à l'entrée. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar