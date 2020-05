Les transports scolaires se mettent eux aussi à la distanciation

Parmi les enfants qui sont retournés à l'école ce mardi matin, beaucoup ont pris le bus de ramassage scolaire. Des navettes qu'il a fallu réorganiser jusque dans les moindres détails. Certaines collectivités ont exigé le port du masque à bord, d'autres pas. Moins de sièges, plus de bus, certains conducteurs dédiés au tourisme ont même été rappelés. Mais les parents ne sont pas encore disposés à faire remonter leurs enfants dans le car.