Les trésors cachés sous les pavés du Nord

C'est à 20 mètres sous terre que se trouvent les galeries de la carrière Wellington, à Arras. Des carrières oubliées pendant des années et qui ont été rouverts au grand public par un groupe d'historiens passionnés, il y a quinze ans. L'histoire des deux guerres mondiales trouve un écho étonnant dans les 19 kilomètres de galeries qui serpentent la ville. Et tout est remarquablement préservé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.