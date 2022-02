Les trésors de l’île de Noirmoutier en hiver

La floraison du mimosa est toujours très attendue au début de l'année. Les connaisseurs viennent le cueillir dans les allées du Bois de la Chaize. Yasmina, elle, a la chance d'en avoir un dans son jardin. Elle vit ici à Noirmoutier (Vendée) toute l'année. En hiver, l'île compte 9 000 habitants, soit dix fois moins qu'en été. L'île retrouve son calme. Aurélie peut profiter en toute tranquillité de la plage des Dames avec sa fille. Il fait moins de 10°C. Il faut être téméraire pour tremper un pied dans l'eau ou s'y aventurer aux côtés de Philippe. Qu'importe si le temps est gris, lui se baigne toute l'année sans exception. Il vient se ressourcer sur cette plage deux à trois fois par semaine. Ici, les grands espaces et les océans sont à lui. Sa baignade dure moins de cinq minutes. Il ne veut pas risquer l'hypothermie. Plus au nord, au port de plaisance de l'Herbaudière, les bateaux sont en repos, à l'abri des coups de vent hivernaux. Beaucoup de marins profitent de cette période pour confier leur embarcation au chantier naval pour quelques réparations. Ce chantier accueille près de 70 bateaux en hivernage. L'équipe compte une dizaine de personnes dont des apprentis charpentiers comme Iwan. Ces chantiers navals existent à Noirmoutier depuis le XVIe siècle. Ils sont liés à l'histoire maritime de l'île, alors, aujourd'hui, les charpentiers veulent faire perdurer ce patrimoine. Au cœur de l'île, une autre tradition résiste aussi au temps : la bonnotte. Une ancienne variété de pommes de terre emblématique de Noirmoutier qui se sème à la chandeleur et toujours à la main. Dans cette terre sableuse balayée par l'air marin, la pomme de terre s'épanouit. Les producteurs sont fiers de cette variété revenue au goût du jour il y a 25 ans. Pourtant, elle ne pèse pas bien lourd dans leur production. La bonnotte est une pomme de terre précoce. Elle pousse en 90 jours et sera récoltée début mai. Le temps que l'hiver se termine et que Noirmoutier retrouve son teint des beaux jours. TF1 | Reportage M. Giraud - N. Resmann