Les trésors des délinquants aux enchères

Une Lamborghini en parfait état à vendre. Sa particularité, elle appartenait à un trafiquant de stupéfiants, arrêté en Martinique. En salle ce mardi 25 avril, la voiture a été vendue à 138 000 euros, au bénéfice de l’État. Près de 277 objets, tels que des chaussures de marque, sacs à main de couturiers, montres de luxe, tous saisis dans des affaires de stupéfiants. Hugo, un acheteur s’est laissé tenter par un rêve d’enfant, en achetant une moto, adjugée à 6 800 euros. "Je suis content, il n’y avait pas grand monde dessus. Ça reste une affaire correcte.", dit-il. Le montant récolté ce mardi, est de 1,5 million d’euros. Cet argent sera directement réinvesti pour lutter contre le trafic de drogue. Les propriétaires de ces objets ont tous été condamnés. Leurs biens sont soit vendus soit réhabilités et confiés à des associations. C’est le cas de cet immeuble dans le Nord, le tout premier pour l’association de Françoise. Il appartenait à un marchand de sommeil, une vingtaine de personnes y vivaient dans l’insalubrité la plus totale. Dix-huit mois de travaux et 700 000 milles euros sont investis par l’association pour créer cet appartement, en image. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, P. Bouffard