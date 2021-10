Les trésors engloutis de Chypre

La grotte la plus connue de Chypre, celle des Amphores, est située à cinq kilomètres de Paphos. Elle se trouve à proximité d'une barrière de récif. Des rochers à fleur d'eau qui ont piégé de nombreux navires depuis des siècles. Pour l'atteindre, il faut traverser un champ de posidonies. Sous l'eau, nos reporters y ont découvert des amas de roches volcaniques et une cavité d'un mètre et demi dans laquelle ils sont entrés.À l'intérieur, il était impossible de faire demi-tour et l'obscurité les encerclait. À l'intérieur, il était impossible de faire demi-tour et l'obscurité les encerclait. Leurs torches mettaient en lumière un monde endormi. Un passage obligatoire avant d'entrer dans une salle immense éclairée par deux puits de lumière. Ils y ont retrouvé des amphores vieilles de deux mille ans, prises au piège dans la roche, incrustées dans le plafond de cette grotte sous-marine. Certaines sont entières alors que d'autres sont brisées en plusieurs morceaux. Toutes sont suspendues dans le temps. On peut voir leurs formes, leurs couleurs, figées dans la roche. Des scientifiques ont étudié le phénomène. Ils ont établi que le sol instable a englouti les amphores au fil des années. Alors pourquoi sont-elles au plafond ? Plus de détails sur les secrets de Chypre dans la vidéo liée à ce descriptif.