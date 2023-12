Les Trois Mousquetaires : à cheval pour un deuxième succès

Au cœur du nouveau film, les mêmes ingrédients indispensables que dans le premier. Des combats, des intrigues politiques, de la camaraderie, les Trois Mousquetaires restent fidèles à leur légende. L'histoire écrite par Alexandre Dumas, il y a 180 ans, a déjà été maintes fois adaptée au cinéma, mais jamais en deux volets. Une production monumentale au casting flamboyant qui a coûté 70 millions d'euros. Les acteurs ont été soumis à une préparation de cinq mois. Escrime, équitation, cascade, sur le tournage, toutes les scènes ont été minutieusement chorégraphiées. Dans le deuxième volet, la part belle est faite à Milady. La sulfureuse espionne est au cœur de l'intrigue. "Et c'est la femme fatale avec un grand F. Elle utilise la féminité comme une arme, elle sent instinctivement ce que l'on désire, elle séduit, elle piège, elle tue", affirmait Eva Green, actrice du film "Les Trois Mousquetaires : Milady" La production compte sur cette touche venimeuse pour renouveler l'exploit du premier film. En avril 2023, il avait rassemblé plus de trois millions de spectateurs. TF1 | Reportage S. de Vaissière, S. Humblot