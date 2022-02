Les Ukrainiens de France entre inquiétude et mobilisation

Après une journée d’inquiétude et de colère, pleurer ensemble paraît un premier réconfort. Car en se rassemblant, ce jeudi soir, place de la République, les Ukrainiens veulent faire corps sous le drapeau national. Loin de ceux qui sont restés en Ukraine, mais ici pour porter leur voix. Et encore souvent, incrédule face au coup de force de Vladimir Poutine. Toute la journée, nombreux sont ceux qui ont dû rester à leur poste de travail, comme dans ce restaurant ukrainien, l’oreille et le regard tendus vers les dernières nouvelles. Mais avec un fort sentiment d’impuissance pour Raïssa qui a dû tenter de rassurer au téléphone, ce jeudi matin, une mère âgée, déjà privée de gaz et de nourritures, mais qui a aussi appris la mobilisation de son fils. Cet après-midi, ceux qui le pouvaient ont donc naturellement pris la direction de cette paroisse ukrainienne pour une prière adressée aux combattants, à ceux qui doivent affronter l’armée russe, inquiets aussi de rester sans nouvelles. Natalya parvient enfin et sous nos yeux à rejoindre sa mère. Ce sont des voix qui se brisent sur l’inquiétude, avec au cœur de leur conversation la demande de ne pas diffuser d’informations ni sur leur nom ni sur leur lieu d’habitation, par crainte des représailles. Chanter haut et fort l’hymne national devant l’ambassade russe ou sur la Promenade des Anglais à Nice, semble bien l’une des seules armes à disposition de cette communauté qui a gardé les yeux rivés sur son téléphone, toute la journée, pour constater l'impensable, des bombardements aux portes des maisons ukrainiennes. T F1 | Reportage F. Leenknegt, J. Chubilleau, J.P. Feret