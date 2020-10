Les vacances de la Toussaint seront-elles impactées par de nouvelles restrictions ?

Les vacances de la Toussaint vont commencer dans neuf jours. Chaque année, en moyenne, huit millions de Français prennent quelques jours ou une semaine en cette période. Ils ne seront pas plus de quatre millions cette année. Les annonces plutôt encourageantes du gouvernement ne devraient pas changer les prévisions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.