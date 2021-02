Les vaccins anti-Covid enfin disponibles chez les généralistes

Nos reporters ont pu filmer l'un des premiers patients vaccinés par son médecin généraliste ce mercredi. Il leur a expliqué que c'est son docteur qui l'a appelé. Comme pour tout vaccin, des effets indésirables peuvent survenir dans les heures qui suivent la piqûre. Ainsi, ledit médecin a dû effectuer un travail de pédagogie. Et il l'a fait à dix reprises ce matin, car une fois ouvert, le contenu du flacon ne se conserve que six heures à l'air libre. Il faut donc enchaîner les vaccinations. Ce médecin est en avance. En effet, la plupart de ses confrères commenceront à vacciner jeudi. Beaucoup ont manqué de temps pour s'organiser. La docteure Tura Milo par exemple a bien reçu son flacon. Cependant, cette généraliste de Paris n'a pas encore les dix patients à vacciner. En effet, il faut d'abord les trouver parmi ses 1 600 patients, et seule une cinquantaine est éligible à la vaccination cette semaine. De plus, ceux qui le sont ont souvent la même réaction. Ils sont sceptiques quant à l'efficacité du vaccin AstraZeneca. En conséquence, rassurer les patients et leur livrer les derniers résultats scientifiques prend énormément de temps aux médecins aujourd'hui. Ils ont désormais à leur disposition une nouvelle étude sur le vaccin AstraZeneca. Celui-ci protégerait à 94% des formes graves contre 85% pour le vaccin Pfizer.