Les vendanges ont déjà commencé en Bourgogne

Au domaine Veuve Ambal en Saône-et-Loire, les grains de raisin sont bien noirs, signes qu'ils sont arrivés à maturation. Ils serviront à produire le crémant de Bourgogne. Les vendanges ont démarré sur les chapeaux de roues avec trois semaines d'avance par rapport au calendrier normal. En cause, les fortes chaleurs et surtout la sécheresse. "Le manque d'eau a fait que la grappe n'a pas pu gonfler". Une perte estimée à plus de 30%. Sous un soleil de plomb, une quarantaine de personnes sont à pied d'oeuvre. Chaque grappe de raisin est minutieusement coupée à la main. Et il faut faire face à de nouvelles contraintes : les gestes barrières liés à l'épidémie de Covid. En temps normal, différentes nationalités se côtoient. Des saisonniers qui viennent toute l'Europe ou d'Afrique du Nord. Mais avec la crise sanitaire, Gérald a dû faire appel à une main-d'oeuvre locale. Cette maturité précoce rend Rémi Marlin, directeur général des Vignerons de Buxy, très optimiste sur ce millésime 2020. "Un millésime précoce est toujours un gage de qualité parce qu'on arrive à avoir un raisin très mûr avec un très bon état sanitaire. On a généralement des vins très ronds, assez soyeux. C'est généralement ce qu'attendent les consommateurs aujourd'hui", explique ce caviste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.