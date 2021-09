Les ventes de champagne explosent

L'heure est à la fête. Charles Philipponnat, producteur de champagne à Reims, a retrouvé le sourire et l'ivresse des ventes : 40% de plus ces derniers mois. Des records en France, mais aussi à l'export comme en Italie où ses ventes ont doublé. Du jamais vu. "En 2020, on a eu un trou quand même, on a vendu 540 000 bouteilles. Si on arrive à 750 000 cette année, ça fait une belle progression. Ça me surprendrait qu'on aille aussi loin, mais c'est la tendance sur laquelle on est actuellement", se réjouit-il. Ce rebond est inespéré après des mois à l'arrêt à cause du Covid. Les consommateurs ont retrouvé le sens de la fête. Les distributeurs refont leurs stocks parfois jusqu'à Noël, entrainant un pic des commandes. "Les sept premiers mois de l'année 2021, c'est le record absolu depuis trois siècles que le champagne existe", souligne David Chatillon, directeur général des Maisons de champagne. Une reprise boostée par la forte demande à l'étranger : États-Unis, Grande-Bretagne et l'Europe. Déjà plus de 133 millions de bouteilles ont été écoulées. Y aura-t-il des pénuries ? Non, selon Charles Dubal-Leroy. Ce producteur a cinq ans de stocks en avance. Sa crainte est plutôt d'ordre logistique. "On a des problématiques aujourd'hui de matières premières sur les étiquettes. Les fournisseurs de cartons et de papiers avaient baissé leur capacité. Ils n'arrivent pas à revenir encore à pleine charge sur les demandes de papiers et de cartons". Conséquence : des délais de livraison rallongés. Deux à trois d'attente pour certaines cuvées. Alors, les producteurs s'organisent : travail de nuit et embauche de personnel en renfort pour faire face à cette demande exceptionnelle.