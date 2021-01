Les ventes de téléviseurs dopées par les confinements

Marre de vous plier en quatre pour regarder vos séries. Ces derniers mois, vous avez lâché vos ordinateurs pour acheter un grand écran. Dans ce magasin d'électroménager, les téléviseurs n'ont jamais été aussi prisés. Confinements, couvre-feu... Les ventes ont augmenté de 12% en 2020. Les clients n'hésitent pas à dépenser beaucoup d'argent pour du haut de gamme. "Nous sommes passés d'un format de 45 pouces à des télés de format 65 pouces, beaucoup plus grand. Le prix moyen d'une télé a augmenté de 400 €. Les consommateurs ont investi davantage", nous confie un responsable de magasin. Le téléviseur deviendrait-il le nouveau petit, voire grand plaisir des Français ? Depuis un an, vous n'allez plus au restaurant, au cinéma, et vous partez beaucoup moins en vacances. Autant de loisirs disparus, mais d'économies réalisées. Les téléviseurs restent des alliés de taille dans ces longues soirées de couvre-feu encore à venir.