Les ventes de voitures d’occasion explosent

Ce véhicule était un achat évident pour ce Marseillais dès la fin du confinement, et il a choisi une voiture d'occasion. Comme de nombreux professionnels spécialisés dans l'occasion, le concessionnaire où il a acheté sa voiture, a connu un boom de ses ventes depuis le printemps. +40 % même en juin ou juillet. En tête des achats, les véhicules récents. Une attractivité évidente, les ventes de véhicules d'occasion sont même cinq fois plus importantes que celles des voitures neuves depuis la fin du confinement. Dans cette autre concession à Aubagne, cette jeune femme a aussi préféré l'occasion au neuf, et récupère un véhicule électrique avec seulement 3 000 km au compteur. Des ventes d'occasion plus importants qu'en 2019, certains y voient aussi un effet Covid. Si actuellement les concessionnaires ne peuvent pas vendre sur place, mais juste livrer les véhicules, leur site internet reste accessible. Et ils espèrent un nouveau boom des ventes après le deuxième confinement.