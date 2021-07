Les vérificateurs : ce que l'on sait des effets secondaires des vaccins contre le Covid

La dernière alerte sur des effets secondaires de vaccins contre le Covid vient des États-Unis, l'agence américaine du médicament signale avec le vaccin Johnson & Johnson un risque accru de syndrome de Guillain-Barré. Une atteinte neurologique parfois grave, mais extrêmement rare. Selon le Pr Jean-Daniel Lelièvre, spécialiste des vaccinations à l'hôpital Henri-Mondor, "ce type de phénomène après une vaccination n'est pas quelque chose de complètement inattendu". Aux États-Unis, on parle de 100 cas sur 12,5 millions de personnes vaccinées, soit un risque de 0,000008%. Ce qui est rarissime. En France, à ce stade, il n'y a pas de signaux d'alerte sur ce vaccin. L'agence du médicament surveille les rares cas de thromboses avec AstraZeneca. On parle de 53 cas sur 6,5 millions de vaccinés, un risque minime. Et des troubles cardiaques avec Pfizer et Moderna, 52 cas ont été enregistrés sur 37 millions d'injections. Ces effets secondaires surviennent dans les jours qui suivent la vaccination. En cas de doute, il faut contacter son médecin, car pris à temps, il est possible de soigner ces réactions.