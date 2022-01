Les vérificateurs : la fin des vols d'avions à vide ?

Selon cette règle, si une compagnie utilise moins de 50% de ses créneaux de vol, elle les perdra l'année suivante. Le patron de la compagnie allemande tape du poing sur la table. Selon Carsten Sporh, directeur de Lufthansa, ils doivent effectuer 18 000 vols supplémentaires inutiles en hiver juste pour garantir leurs droits de décollage et d'atterrissage, et cela, nuit au climat. Pour Xavier Tytelman, consultant aéronautique chez Aviation NXT, le chiffre est impressionnant. Et c'est certainement un souhait de Lufthansa de tirer la sonnette d'alarme, faire appel à la Commission européenne et à Eurocontrol pour tous leur prévenir du recommencement des vols à vide. Ces 18 000 vols inutiles pollueraient autant qu'une centrale à charbon durant un mois. Mais cette estimation est-elle réaliste ? Nous avons cherché à le comprendre en épluchant les rapports officiels de la compagnie. En septembre 2020, Lufthansa assurait 2 000 vols par jour. Avec la baisse de trafic, elle devrait descendre à 1 000 vols quotidiens et y ajouter 200 à vide pour respecter la réglementation européenne. Les grands aéroports contestent fermement ces projections. Air France affirme qu'elle n'a jamais opéré de vol à vide. La Commission européenne, elle, a déjà écrit à Lufthansa pour lui dire qu'elle ne compte pas suspendre cette règle des 50%, comme elle l'avait fait l'année 2020. T F1 | Reportage B. Christal, L. Merlier.