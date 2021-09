Les vérificateurs : la nationalisation des autoroutes ferait-elle vraiment baisser le prix des péages ?

Marine Le Pen affirme que "nationaliser les autoroutes permettra de faire baisser de 10 à 15% le prix des péages". L'entourage de la candidate précise qu'il s'agit d'un objectif sur cinq ans. Pour voir si cela est possible, nous nous sommes penchés sur le coût d'une nationalisation. Pour rappel, nationaliser, c'est en finir avec toutes les concessions d'autoroute. Pour cela, il faudra indemniser les entreprises qui exploitent aujourd'hui le réseau. Et le montant estimé pour le rachat des concessions se situerait entre 47 et 54 milliards d'euros selon le ministère des Transports. Le RN estime que ce coût pourra être négociable. Alors, en admettant que l'État accepte de payer ce prix, il pourrait effectivement faire baisser les prix des péages une fois propriétaire. Cependant, cela entraînerait aussi des baisses de recettes. D'après l'autorité de régulation des transports, les entreprises d'autoroute dégagent chaque année 3,5 milliards d'euros de bénéfices nets. La quasi-totalité provient des péages. Ainsi, une réduction de 15 %, comme le propose Marine Le Pen, représente environ 510 millions d'euros de manque à gagner.