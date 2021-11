Les vérificateurs : que dit le droit sur la couleur du drapeau français ?

L'ancien drapeau tricolore flotte encore au-dessus du grand palais, quand le nouveau, modifié, orne déjà les Invalides. Le même drapeau français, mais avec un bleu désormais plus foncé. Pour rappel, les trois couleurs obligatoires de notre drapeau tricolore sont gravées dans le texte constitutionnel à l'article 2. Comme l'explique Bruno Fuligni, écrivain et historien, "les couleurs du drapeau français sont précisées par la constitution de la Cinquième République qui indique que l'emblème national et le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge. Mais c'est tout. La constitution ne précise rien d'autre par exemple sur la nuance des couleurs". En juillet 2020, Emmanuel Macron a décidé de revenir au bleu marine de la révolution. Cela fait partie de ses prérogatives. Il s'agit du même bleu que celui du tableau d'Eugène Delacroix, "La Liberté guidant le peuple". Le même que celui qui vient honorer sous l'arc de triomphe tous les 11 novembre, les poilus de 14 et les compagnons de la libération. Ce changement, l'Elysée le justifie par un retour aux sources. Selon un conseiller du président, "c'est un bleu qui s'inscrit dans une tradition historique incontestable". En effet, en 1976, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait décidé d'éclaircir le bleu du drapeau français pour qu'il soit en harmonie avec celui de l'Europe. Ce retour à l'original voulu par Emmanuel Macron ne s'impose-t-il pas à tous les bâtiments officiels. Les Fabricants français n'ont d'ailleurs reçu aucune consigne. Le bleu du drapeau est une recommandation et pas une obligation. Chaque bâtiment, chacune des 36 000 communes conserve donc le choix de sa nuance de bleu. T F1 | Reportage I. Marie, O. Cresta