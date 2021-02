Les vêtements chauffants, une bonne option face au froid ?

À chaque sortie, des cyclistes activent leurs gants chauffants et roulent des dizaines de kilomètres sans avoir froid aux mains, même sous des températures négatives. "Des alliages très fins vont chauffer l'ensemble de la main et des doigts par exemple pour les gants chauffants. Donc c'est intégré au produit. Et on retrouve la même chose sur les chaussettes chauffantes", explique Marion Bouvier, chef de produit Therm-ic. Pour les vestes, des capteurs sont répartis sur les parties du corps. Sébastien Astori, installateur de portails automatiques, a adopté le produit depuis plus d'un an. "Ce qui change principalement, c'est le fait d'éviter de multiplier les couches de vêtements et d'avoir un simple vêtement très fin qui laisse une grande liberté de mouvement", confie l'artisan. Gilets, chaussures de ski... Tout se décline en version chauffante, mais ces articles sont encore chers. C'est le cas par exemple des chaussettes, le produit le mieux vendu. "Une paire de chaussettes classiques, on va être aux alentours des 30 euros en moyenne. Et sur une chaussette chauffante, en prix d'appel, on a 199 euros", indique Stéphanie Perret, conseillère de vente dans la boutique Espace Montagne.