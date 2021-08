Les vêtements d’occasion pour enfants, un secteur en pleine croissance

Dans l'armoire, tous les vêtements ont été achetés d'occasion, y compris les tenues pour la rentrée. "J'ai même trouvé des blouses. Ça, je n'en ai jamais acheté une neuve. Le cartable de mon fils, là il rentre en CP, je ne me pose pas la question, je vais aller acheter de l'occasion. Le bureau aussi, il est d'occasion. Je l'ai retrouvé sur un site", indique une maman. Plus qu'une habitude, c'est devenu pour la mère de trois enfants un style de vie. "Ça ne me semble pas envisageable d'acheter du neuf si je sais, et je sais maintenant qu'on peut des produits de seconde main en bon état, pas chers", explique Claire D'Eyssautier. Et quand les habits sont devenus trop petits, elle les donne ou les revend. Les vêtements d'occasion pour enfant sont un secteur en pleine croissance. Aude et Marie ont créé leur entreprise il y a cinq ans, avec pour objectif de redonner vie à ces habits qui n'ont souvent été portés que quelques mois. Là où nous nous sommes rendus, pas moins de 40 000 articles qu'elles achètent pour quelques euros, selon des critères bien précis. Après avoir été sélectionnés, les produits sont photographiés et rapidement mis en ligne à des prix trois fois inférieurs au prix du neuf.