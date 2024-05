Les vignes ravagées par la grêle à Chablis

Le viticulteur et son fils sont venus constater les dégâts sur leur domaine de 30 hectares. "Il n'y a plus rien... Là, on est à plus de 85%, 90%", estiment Paul-Étienne et Daniel-Étienne Defaix. Les vignes commençaient à fleurir, mais la grêle a tout détruit. Cette année, ils le savent, les vendanges seront compromises. Ils sont dégoûtés. Dès le soir du 1er mai, le département de l'Yonne a été frappé par un violent orage de grêle. En quelques secondes, les rues étaient recouvertes de grêlons. Les dégâts sont nombreux dans des dizaines de vignobles de Chablis. Cet après-midi, l'eau continue de couler. La pluie a détruit une partie des routes qui mène aux parcelles. Dans un autre vignoble, très touché lui aussi, les experts en assurance débutent leur tournée. Cinquante hectares de vignes ont été détruits par la grêle. Il faut faire le tour de chaque parcelle pour quantifier les dégâts. Le viticulteur, Gilles Fèvre, espère être indemnisé suffisamment pour couvrir une partie de ses charges. TF1 | Reportage V. Topenot, S. Robin, A. Ponsar