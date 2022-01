Les villas secrètes de la Côte d'Azur

Derrière des immenses pins parasols, bercés par le bruit de la mer, un patrimoine caché, presque oublié, se dévoile. Construite en 1880 face à la Méditerranée, la Péguière est une villa belle époque. Elle illustre parfaitement le mélange des genres architecturaux en vogue à la fin du XIXe siècle. "Avec des éléments d'inspiration mauresque, on le voit avec les ouvertures en arc outrepassé. Mais également des éléments d'inspiration anglo-normande avec la toiture en avancée sur des chevrons en bois. Et puis toujours cette volonté de surplomber la mer. Ici, on parle beaucoup de villa en balcon sur la mer", indique Caroline Denis, responsable du service patrimoine dans la ville de Saint-Raphaël (Var). Rien qu'à Saint-Raphaël, on dénombra jusqu'à 250 villas belle époque. Il en reste une centaine aujourd'hui. Passionnée d'architecture, Caroline Denis tenait à nous montrer l'une des plus originales, la villa Gaïla, construite tel un palais à une époque où l'orientalisme est à la mode. Transformée en hôtel, elle a été restaurée dans son style d'origine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard