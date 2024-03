Les villes aux petits soins avec les médecins étrangers

Pendant des années, l'Orne a connu une grave pénurie de médecin. D'un côté, des praticiens qui partent à la retraite, les uns après les autres, de l'autre, des jeunes diplômés Français qui rechignent à venir s'installer dans les territoires ruraux. Le département a dû trouver des solutions ailleurs. Berd'huis, 1 094 habitants, et une maison de santé qui a failli disparaître, il y a dix ans. Aujourd'hui, elle est sauvée, grâce à quatre généralistes, un Français, une Anglaise, et deux Espagnols. Dans l'Orne, les médecins étrangers sont aujourd'hui indispensables. Pour les médecins qui viennent des pays membre de l'Union européenne, la procédure est simple : leur diplôme est automatiquement reconnu en France. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. À l'hôpital d'Argentan, la moitié des praticiens sont étrangers hors Union européennes. Cette année 2024, environ 2 000 d'entre eux pourraient être licenciés, ce qui serait une catastrophe pour beaucoup d'hôpitaux. Face à ce risque, Emmanuel Macron a annoncé récemment vouloir régulariser un grand nombre de ces médecins. TF1 | Reportage N. Gandillot, S. Iorgulescu