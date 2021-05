Les voitures électriques bientôt moins chères que les thermiques

Chez un concessionnaire de Pontoise, dans le Val-d'Oise, l'engouement pour l'électrique est déjà perceptible. En un an seulement, les ventes ont doublé. "Les voitures électriques bénéficient d'un bonus important. En plus, elles ont un coût d'utilisation inférieur (...) La voiture électrique, c'est clairement l'avenir", explique Jallu Berthier. Sans les primes, un véhicule électrique coûte environ deux fois plus cher qu'une essence. Un achat encore inaccessible pour de nombreux automobilistes. C'est le cas d'une mère de famille qui a opté pour le modèle hybride. "On a hésité à le faire pour le moment, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu cher. J'espère dans cinq ans pouvoir passer la transition sur des modèles totalement électriques. En même temps, si l'autonomie pouvait augmenter aussi, ce serait intéressant", confie-t-elle. Des batteries avec plus d'autonomie et moins coûteuses, ce sera possible dès 2025. Leur prix a déjà chuté de 89% entre 2010 et 2020, une baisse qui devrait se poursuivre pendant les prochaines années. Selon une étude européenne, dès 2027 les modèles électriques devraient coûter moins cher que les thermiques, car dans les usines, la production va augmenter très fortement avec des chaînes d'assemblage ultra-modernes.