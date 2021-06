L’escroquerie aux "garages fantômes", un phénomène en hausse

Dans une fourrière à Roubaix, une petite citadine en apparence banale vient d'être saisie par la police. À son compteur, des dizaines d'infractions au code de la route, mais impossible d'identifier les auteurs, elle a une fausse plaque d'immatriculation. Depuis quelques mois, il y en a de plus en plus. Une voiture sur deux qui y entrent est faussement immatriculée. Cela a été rendu possible grâce à une escroquerie bien huilée,"les garages fantômes". Cet homme a été victime. Il accepte de témoigner, mais à visage caché par peur des représailles. Ses ennuis ont commencé il y a 4 ans. "J'étais en vacances et j'ai commencé à recevoir des appels de policiers parce que des véhicules à mon nom étaient responsables de délits de fuite, de braquages à main armée. Et c'est là que j'ai compris que mon identité avait été usurpée et que j'allais à l'encontre de graves problèmes", raconte-t-il. Très vite, il porte plainte et pense alors que la justice va agir. Quelques mois plus tard, le fisc lui réclame 200 000 euros en tout genre. Son identité a permis de créer des dizaines de garages fantômes et ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, même s'il reçoit moins d'amendes, son histoire est loin d'être finie, car les garages fantômes continuent de semer partout en France, surtout dans le Nord, où il serait 2 600. Derrière ce nom, un escroc. Il récupère des identités et crée en ligne des garages sous différents noms. Avec ces faux garages, ils achètent des voitures, les immatriculent, toujours avec ces identités récupérées. Des véhicules qui servent ensuite à des trafics ou des braquages. Lui ne craint rien. En revanche, vous êtes coupables.