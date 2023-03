Leslie et Kevin : ce que révèlent les autopsies

C'est l'épilogue de plus de trois mois d'attente pour les familles de Leslie et Kevin. Les deux corps retrouvés ce week-end sont bien ceux des disparus. Cyril Lacombe, procureur de la République de Poitiers (Vienne), affirme que la mort a été probablement provoquée par des coups portés au moyen d'un objet contondant. Le couple disparaît à Prague dans la nuit du 25 au 26 novembre. Ce week-end, les corps ont été retrouvés à deux endroits différents. Celui de Kevin se trouvait à Puyravault (Charente-Maritime) et celui de Leslie était à cinq kilomètres de là, à Virson (Charente-Maritime). Trois hommes ont été mis en examen. Tom Trouillet pour enlèvement et séquestration tandis que Nathan Badji et Enzo Challat pour assassinat. Ce sont leurs attitudes pendant les recherches qui ont alerté les enquêteurs. Quel rôle a joué chacun d'entre eux ? Et notamment Enzo, le dernier mis en examen ? Une proche de sa famille parle d'un garçon renfermé. Elle pense qu'on l'a entraîné à agir dans cette affaire. Le mobile reste encore incertain. TF1 | Reportage M. Bajac, B. Guénais, S. Roland