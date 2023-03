Leslie et Kevin : les dernières heures avant leur disparition

Il est 17h30 ce vendredi 25 novembre, Leslie et Kevin viennent récupérer leurs affaires chez Tom Trouillet. Il les héberge dans une maison depuis quelques jours. C’est un ami proche du couple, de Leslie surtout. Dans un message envoyé la veille, il lui a même demandé des conseils sur sa vie amoureuse. Tom et Leslie ont déjà eu une histoire très brève. Leslie ne va pas répondre. Elle repart seule à 21h30, à quelques kilomètres en voiture, chez un ami. C’est l’un des derniers à l’avoir vu vivante. Leslie rentre ensuite retrouver Kevin à Prahecq à 23h30. Ses amis l’attendent pour une blanquette de veau dans une maison. La soirée se poursuit tard à jouer aux jeux vidéo. Tom n’est pas présent. À 2h38 du matin, il écrit à nouveau à Leslie : “Si vous pensez rentrer dans longtemps, je prends un carton. Sinon, je reste cool”. Un carton, autrement dit consommer du LSD, cette drogue qui provoque des hallucinations. Leslie répond à son tour : “Et bien moi, je viens de vomir mes tripes pleines de sang. Donc, dès que je rentre, je me pose. Je ne suis pas très bien là”. Et Tom répond une dernière fois : “Yes, préviens-moi juste”. Ce sont les derniers échanges avec Leslie. Il n’y aura plus aucune nouvelle, ensuite, de la jeune femme. TF1 | Reportage M. Bajac, B. Guénais