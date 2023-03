Leslie et Kevin : un 3ème suspect en garde à vue

Dans un véhicule de la gendarmerie, sous un drap blanc, Tom T, arrive au Palais de Justice de Poitiers. Quarante huit heures après le début de sa garde à vue, il est présenté à un juge d'instruction. Est-il impliqué dans la disparition de Leslie et Kevin, survenue la nuit du 25 au 26 novembre ? C'est ici qu'ils ont été aperçus pour la dernière fois chez Tom, dans la petite commune de Prahecq. Les habitants, eux aussi, attendent des réponses. C'est l'alibi de Tom, le soir de la disparition qui interroge. Aucune trace de la soirée où il prétend être allé. Depuis hier, l'un des plus proches amis de Tom a lui aussi été placé en garde à vue. Un certain Nathan B, 22 ans, habitant à Puyravault. Quel était le lien entre Nathan et Kevin ? La famille de Nathan affirme qu'ils ne se connaissent pas. Ce que contredit le père de Kevin, Guy Trompat, dans une vidéo publiée ce jeudi après-midi, sur les réseaux sociaux. Les téléphones portables de Nathan et Tom ont été saisis, qu'ont-ils révélés ?. Ce soir un troisième individu inconnu a été placé en garde à vue. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Madronet, B. Guénais