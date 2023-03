Leslie et Kevin : un deuxième homme en garde à vue

Les gendarmes entendent ce mercredi soir un nouveau suspect. Il s’agit de Nathan B, un ami proche du premier interpellé. Plus de 24 heures après le début de sa garde à vue, Tom T a admis avoir caché des informations sur la disparition de Leslie et Kévin. Cette seconde garde à vue aidera-t-elle les enquêteurs à éclaircir le déroulé de cette nuit du 25 au 26 novembre dernier, la nuit où le couple a été vu pour la dernière fois ? Tom raconte quitter Kévin et Leslie à 17h30 pour partir à une soirée techno à une quinzaine de kilomètres de là. Mais, l'alibi ne tient pas car il n’y a aucune trace de cette fête. Autre source d'ombre : qu'a fait le couple après avoir dîné chez un voisin ? Au cours de la soirée, la belle-mère de Kevin raconte lui avoir apporté 10 000 euros pour s'acheter une voiture. Mais, le jeune homme n'a pas le permis de conduire. Serait-ce une histoire sentimentale ? Des proches de Tom affirment qu'il était amoureux de Leslie. Une perquisition a eu lieu au domicile de Nathan, après celle d'hier chez le père de Tom. Les deux hommes sont présumés innocents. Ce mercredi soir, ils sont toujours entendus par les enquêteurs. TF1 | Reportage F. DE Juvigny, P. Dumortier, N. Hesse