L’espoir renaît pour les horticulteurs, à l’approche de la Fête des mères

Fin mars, Jean-Philippe Bigot, horticulteur à Allonnes (Sarthe), était forcé de jeter la quasi-totalité de sa production. Deux millions de tulipes étaient parties à la poubelle. Depuis, l'entreprise a repris espoir. Les tulipes ont fait place aux pivoines, à l'approche de la Fête des mères. Ces deux derniers mois, l'horticulteur a tenu à préserver ses salariés et a continué à payer ses charges. Pour poursuivre son activité, il a dû emprunter plus de deux millions d'euros sur cinq ans. Face à la crise, les clients se montrent fidèles. Jean-Philippe Bigot et sa famille ont vu fleurir les initiatives et les marques de soutien. Dans le contexte actuel, Nicolas Bigot, le fils de l'horticulteur, a développé l'activité sur Internet. Mais, la vente en ligne ne comblera pas le manque à gagner chez les fleuristes. En général, 50% du chiffre d'affaire de la filière est réalisé au printemps.