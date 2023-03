Lessive, gel douche, dentifrice... La fin des super promos

Dans les rayons d’hygiène et d’entretien, les super promotions sont en premières lignes. Jusqu'à 70 % de réduction sur la lessive et un gel douche offert pour deux achetés. Mais ces offres incontournables n’existeront bientôt plus. Désormais, elles seront plafonnées à 34 %. Pour cette cliente, cela est très difficile à entendre, car la facture augmente tous les mois contrairement au salaire. Alors pourquoi supprimer ces promotions ? La loi viserait à empêcher les grandes surfaces de trop casser les prix pour mieux rémunérer les fabricants de ces produits. Et d’après Jacques Creyssel, délégué général de la fédération du commerce et de la distribution (FCD), " les prix vont être augmenté pour le consommateur, pour permettre aux grands industriels de gagner plus d’argents alors qu’ils font déjà des marges gigantesques par rapport à celles des distributeurs." Pour ne pas subir cette hausse dans les prochains mois, certains ont commencé à stocker. La loi entrera en vigueur dans l’année après avoir été définitivement adoptée. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier