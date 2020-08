L’estuaire de la Loire à pied : à la découverte d’un refuge pour les oiseaux, du port de Cordemais et de la Bienveilleuse

Accompagnés de Michel Guenezan, conservateur à l'Office français de la biodiversité, nos reporters ont débuté ce nouvel épisode dans les roseaux, pour découvrir une réserve ornithologique à Frossay, au Sud de la Loire. C'est une halte pour les 250 espèces d'oiseaux. Elle s'étend sur 700 hectares. Ensuite, ils ont gagné la rive Nord de la Loire en ULM, escorté par Jean-Pierre Nguyen, pilote instructeur ULM. Puis, ils sont arrivés à Cordemais. Le petit port de cette commune est le dernier de la Loire à pouvoir accueillir des bateaux grâce à la centrale thermique. Enfin, à la tombée de la nuit, nos journalistes se sont retrouvés dans les marais de Lavau-sur-Loire, là où se trouve la Bienveilleuse. Il s'agit d'un bloc lumineux qui a été conçu par l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes. Il faut débourser 95 euros pour passer une nuit insolite au plus proche de la nature.