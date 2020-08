L’estuaire de la Loire à pied : les surprises du fleuve entre Indre et Couëron

Entre Nantes et Saint-Nazaire, nos reporters suivent le cours de la Loire. Ce mardi, l'étape de cette balade à pied les emmène d'Indre au Pellerin. Un périple pour nous faire découvrir les venelles d'Indre, la maison dans la Loire, la tour à plomb de 69 mètres de haut, le gâteau nantais de Couëron, ainsi que le canal de la Martinière dans la commune du Pellerin.