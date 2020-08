L’estuaire de la Loire à pied : passage à Trentemoult, un ancien village de pêcheurs

Pour la première étape de leur balade à pied, nos reporters ont été escortés par Ana Belén Navares et ses amis jusqu’à Trentemoult. C’est un ancien village de pêcheurs situé sur la rive sud de la Loire. Il est connu pour ses maisons colorées. Puis, nos journalistes ont poursuivi leur route vers l’Ouest, toujours au fil de l’eau. Ils se sont dirigés vers le Port Lavigne. Comme son nom l’indique, c’était un port par lequel transitait notamment du vin. Un passé révolu, mais son cadre paisible se prête aux parties de pêche aux anguilles, aux chevrettes ou encore aux silures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.