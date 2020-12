L'État rembourse une partie des achats de Noël en Italie

En Italie cette année, le père Noël, c'est le gouvernement. L'État rembourse 10% de tous les achats jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors, dans ce pays en récession, ce coup de pouce est très attendu. Tous les habitants de plus de 18 ans ont droit à ce remboursement, jusqu'à 150 euros maximum. Si par exemple un Italien dépense 200 euros pour des fêtes, 20 seront remboursés. La condition est de faire au moins dix transactions et par carte bancaire. Mais cela ne fonctionne pas avec les courses sur Internet. Une manière ?d'aider les petits commerçants, comme Daniela. C'est une année difficile pour sa boutique de jouets au cœur de Rome. Les affaires marchent mieux depuis deux semaines et surtout, cette personne a remarqué quelque chose de nouveau. Le second objectif du gouvernement italien est d'encourager les paiements par carte bancaire. Au classement des pays sans argent liquide, l'Italie est en effet 23e sur 27. En incitant les gens à payer par carte, les autorités espèrent réduire le travail au noir, la fraude fiscale et donc récupérer de l'argent.