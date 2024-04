L'État vend son patrimoine pour renflouer les caisses

Un site de quatre hectares avec trois villas d'époque, sur la Côte d'Azur, vue mer, vendu 9 millions d'euros. Cet ancien centre de vacances à l'abandon appartenait à l'État. L'heureux propriétaire de ce site remarquable n'est autre que la ville de Saint-Raphaël. Le parc, autrefois réservé aux agents de l'administration, va être ouvert au public. La maire va créer une école de formation et un musée dédié à l'histoire des Miss France. Centres de vacances, bâtiments administratifs... L'État a vendu 645 biens en 2023, pour une valeur de 280 millions d'euros. D'autres biens à vendre, de la petite maison de campagne à l'immeuble luxueux en centre-ville, et même d'anciennes gendarmeries, plus de 190 mille bâtiments estimés à près de cinq milliards d'euros. Pour le gouvernement, tout est bon pour faire des économies. Il souhaite aussi réduire la surface moyenne de ses bureaux de ses administrés, pour passer de 24,76 m² à 16 m². TF1 | Reportage J. Garrel, G. Aguerre